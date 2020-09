différentes réactions sur un pont transparent, la dernière va vous surprendre !

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5602 Karma: 1700

Cela semble complètement irrationnel mais l’ayant constaté sur le Sky Walk en Arizona, cela est très réel. A quatre pattes, les yeux fermés, en se cramponnant à la rambarde, en marche arrière, tout y passe. Je dois reconnaître que mes premiers pas étaient incertains.

Il faut s’habituer à ne pas avoir de repaire visuel sur la distance qu’il y a entre ton pied et l’endroit où il va se poser car instinctivement tu regardes vers le bas mais ne voit que le vide et le fond du canyon à plus de 1000 m.

