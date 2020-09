Options du sujet Imprimer le sujet

Elephant Rock in Iceland Le "Rocher Éléphant" est une formation rocheuse naturelle à Heimaey, qui fait partie des îles Westman ou Vestmannaeyjar. Les îles sont une attraction touristique à part entière, mais le Rocher Eléphant en est le principal attrait. La structure du rocher basaltique est tout à fait naturelle, mais ressemble remarquablement, en grande partie, à celle d'un éléphant ! La roche ressemble à un éléphant qui boit dans l'eau et dont une partie de la trompe est immergée dans l'eau de mer. Même la texture de la roche ajoute à l'apparence ridée de la peau d'éléphant ! Les fans ont également remarqué la ressemblance avec l'entité cosmique de H.P. Lovecraft, Cthulhu, un monstre marin avec le visage d'une pieuvre, du magazine américain Weird Tales. SOURCE Elephant Rock in Iceland

Dans le même genre, dans le désert algérien

