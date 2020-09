[MPG] Ligue Koreus

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11535 Karma: 4136

Ouverture de la Ligue Koreus pour jouer entre nous au célèbre jeu de pronostics de foot "Mon Petit Gazon".









Principe général pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu



Vous verrez, c'est fun !



- Vous créez votre équipe virtuelle.

- On commence par un mercato où on enchérit "à l'aveugle" entre nous pour acquérir des joueurs du championnat de Ligue 1, avec un budget limité.

- Une fois cette phase de mercato terminée, vous avez votre équipe au complet, avec laquelle vous allez devoir composer.

- À chaque journée du championnat réel, votre équipe virtuelle devra affronter celle d'un autre Koréusien.

- Vous allez devoir choisir une formation et les joueurs que vous souhaitez titulariser et mettre sur le banc des remplaçants.

- En fonction de la performance réelle des joueurs que vous aurez titularisé, une note leur est attribuée.

- À partir de ces notes, un algorithme calcule le score de votre match contre l'autre équipe virtuelle, quels sont les buteurs, etc.

- Une victoire vous rapportera 3 points, un nul 1 point, une défaite 0 point, comme dans le championnat réel.

- Une fois que toutes les équipes se sont affrontées 2 fois, le championnat est terminé et l'équipe qui a le plus de points est déclarée vainqueur.



PS : C'est totalement gratuit, bien sûr.



Pour plus de détails sur les règles, consulter directement le site :





Comment participer



S'inscrire en suivant le lien



Mot de passe pour rejoindre la partie : MNALF9PB



Essayez de reprendre votre pseudo dans votre nom de joueur, histoire qu'on sache qui est qui. Ou sinon vous le ferez figurer dans le nom de votre équipe.







Je pingue ceux qui se sont déclarés potentiellement intéressés : @Takateck @Yazguen @LeCromwell @Jinroh @TheLord @aioren @DevdX @Galora @SonyDian @Geo-graphic



À vos inscriptions !



(Pour info et ceux qui ne connaissent pas encore, vous ne pourrez pour le moment rien faire après votre inscription. C'est normal. Les choses sérieuses ne commencent qu'une fois qu'on est tous inscrits.)



Je pense qu'on peut viser les 10 équipes (sinon on s'arrêtera à 8 ).





Participants déjà inscrits



- -Flo-

- Demetan

- Guéna L ? (C'est qui ? Yazguen ?)

- Galora

- Vincent B ? (C'est qui ?)

