Benoît Paire fait exprès de perdre

@Guillotine a écrit:

Ce mec est vraiment le plus gros déchet du tennis mondial.



Benoît Paire : "Je suis content de ce que j’ai fait. J’ai perdu 6-2, 6-1. Mais à Cincinnati, j’avais arrêté à 6-0, 1-0, donc c’est plutôt positif."



Je me demande même s'il troll pas.



Ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui sait bien qu'il a fait de la merde, et qui enfonce le clou, contre les autres et contre lui. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Je sais de quoi je parle. Citation :Ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui sait bien qu'il a fait de la merde, et qui enfonce le clou, contre les autres et contre lui. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Je sais de quoi je parle.

Contribution le : Aujourd'hui 17:25:48