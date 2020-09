Oeuvre d'art avec de l'outillage

Options du sujet Imprimer le sujet

VID 20200915113208



L'artiste Edson Aurélio Hudson fait de l'art avec de l'outillage qu'il trempe dans de l'encre et qu'il fait bouger sur une feuille. Il part ensuite des traits ainsi formés pour réaliser une oeuvre plus figurative.

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2370 Karma: 1943 Quand tu as une bonne grosse dose d'imagination, un coup de crayon dingue et la maitrise des couleurs, alors oui tu peux démarrer à partir de n'imp.

