Avaruus Un ancien parachutiste gravit le mont Elbrouz 1 #1

Help Desk





Gravement handicapé après un accident (il est cul-de-jatte), un ancien parachutiste arrive au sommet du mont Elbrouz (5642m).



Apparemment, il dit quelque chose comme : "Regardez, vous y croyez ? On m'a dit que c'était le mont Everest. C'est la mauvaise putain de montagne !".

@Baba-Yaga, est-ce que c'est bien ça ? (Je ne suis même pas sûr que ce soit un russe.^^)

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:51