Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Donner a manger aux animaux et se faire remercier 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7119 Karma: 5877





https://www.tiktok.com/@jonmullinsofficial/video/6871478923511729413 Une femme se fait cracher au visage par un lama alors qu'elle donne a manger à une chèvre

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:24