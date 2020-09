Explosion d'une bombe de la Seconde Guerre Mondiale près de Brest

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3764 Karma: 3126

à 18h15 aujourd'hui, au milieu d'une rade de Brest très calme, une ancienne bombe de la Seconde Guerre mondiale a été explosée.

Cette bombe,une mine allemande d'une masse de 970kg et contenant 815kg d'explosif est la munition la plus massive retrouvée à Brest depuis la fin de la guerre.

Elle avait été découverte dans les eau du port de Brest, et était dans un trop mauvais état pour pouvoir être désamorcée ou transportée au large.





Je voulais voir ça de mes propres yeux et prendre la vidéo, mais je n'ai pas réussi à être au bon endroit à temps.......

