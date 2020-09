Les émojis dans les messages...

Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo

Bonjour les gens.



Je ne sais pas pourquoi quand on poste un message (en mode normal, pas en réponse rapide) je ne trouve plus les émojis habituels.



Le 10/10, le gars qui tape un autre avec la pancarte, ....



Ça a été supprimé ou j'ai raté un truc ?

Merci pour toute aide.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30742 Karma: 9112 Turbigo





Enlevé depuis longtemps. Ils sont générés automatiquement via des codes genre : ( ou bien : ) sans espace Enlevé depuis longtemps. Ils sont générés automatiquement via des codes genre : ( ou bien : ) sans espace

SonyDian

Turbigo oui il y a eu des modifications

Mais un koreusien a créer une extensions sur chrome

Mais un koreusien a créer une extensions sur chrome



Smiley oui il y a eu des modificationsMais un koreusien a créer une extensions sur chrome

