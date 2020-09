Quand Witcher 3 se prend pour Les 12 travaux d'Astérix

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3748 Karma: 815







Witcher 3 BLOOD AND WINE Paperchase: Geralt Annoyed at the Bank #25 Et non, il se s'agira pas de démolir un judoka ou de s'en prendre à "La bête" mais simplement de faire "une simple formalité administrative". Apparemment, y'avais des fans d'Asterix en PologneWitcher 3BLOOD AND WINEPaperchase: Geralt Annoyed at the Bank #25

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:31