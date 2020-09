Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18662 Karma: 5193

Voici un très beau court-métrage réalisé par le studio argentin Rudo, pour une campagne écologique chinoise financée par Tencent et United Nations China autour de la Journée internationale de la jeunesse (International youth day).



On y suit un pingouin et d'autres animaux qui essaient tant bien que mal de lutter contre le réchauffement climatique.





Penguin & Whale (Rudo's cut)

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:49