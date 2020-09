Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un singe fait le singe avec une pomme 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3317 Karma: 8223



Malaysian Man Finds Monkey Selfies After Mischievous Primate Steals Phone







Source Il semblerait qu'un primate a emprunté le téléphone de Zackrydz Rodzi pour faire quelques photos et vidéos :Malaysian Man Finds Monkey Selfies After Mischievous Primate Steals Phone

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:57