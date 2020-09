Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un énorme glissement de terrain au Kirghizistan 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3317 Karma: 8223 Un énorme glissement de terrain a eu lieu il y a 1-2 jours au Kirghizistan, à Kara-Keche :



Оползень в Кара-кече, Кыргызстан, Landslide in Kyrgyzstan



В Киргизии огромная гора сползла в ущелье cтрашный оползень на Кара Кече в Нарыне

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:12

Remkage Re: Un énorme glissement de terrain au Kirghizistan 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 3943 Karma: 4253







Derrière cette montagne appelée Karakeche se trouve une immense mine de charbon du pays. Ce qui a surement provoqué le glissement de terrain de presque un million de mètres cube c'est le dynamitage régulier du site.

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:20