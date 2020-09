Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Qu'est-ce qu'un chasseur de prime 2.0 ? 4 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7125 Karma: 5894

https://www.facebook.com/konbinitechno/videos/246716423304446/

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:04

Wiliwilliam Re: Qu'est-ce qu'un chasseur de prime 2.0 ? 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30750 Karma: 9122 Chouette mentalité.

Malheureusement, les personnes assez à l'aise pour trouver des vulnérabilités en informatique ont plutôt tendance à essayer de les exploiter.



Un peu à l'image des tricheurs sur les jeux-vidéos.

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:04