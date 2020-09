Rouler à fond en voiture et perdre le contrôle

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2386 Karma: 1956



@Tchairo a écrit:

Rouler à fond, slalomer entre les voitures et perdre le contrôle



Tu aurais pu faire plus court: "rouler comme un con".



Notez que ce n'est pas le dépassement par la droite qui pose problème ( c'est sautorisé par le code aux états-unis-d'amérique ) mais la conjugaison vitesse excessive, vitesse non-adaptée à la circulation, dépassements intempestifs, manque de vigilance à l'approche d'une zone de travaux, ...



De plus je note la position de conduite, on dirait que c'est un gamin qui conduit, trop en avant, trop proche du volant et crispé dessus. Citation :Tu aurais pu faire plus court: "rouler comme un con".Notez que ce n'est pas le dépassement par la droite qui pose problème ( c'est sautorisé par le code aux états-unis-d'amérique ) mais la conjugaison vitesse excessive, vitesse non-adaptée à la circulation, dépassements intempestifs, manque de vigilance à l'approche d'une zone de travaux, ...De plus je note la position de conduite, on dirait que c'est un gamin qui conduit, trop en avant, trop proche du volant et crispé dessus.

Aujourd'hui 12:06:28