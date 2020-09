Nouveau jeu Harry Potter "hogwarts legacy"

Options du sujet Imprimer le sujet

HARRY POTTER: L'HÉRITAGE DE POUDLARD fr (2021) - Bande annonce 4K



Il s'agirait visiblement d'un type rpg dans le monde de harry potter en 1880.

Vous vous souvenez peut être de la vidéo qui avait fuité en 2019 ? Il s'agit bien de la confirmation de cette fuite





Harry Potter RPG trailer - developed by Avalanche Software - WB

