Koreus

Un homme s'énerve contre son ordinateur portable

Man Types away on Disposable Laptops || ViralHog





Man Types away on Disposable Laptops || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:19

gazeleau Re: Un homme s'énerve contre son ordinateur portable

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2390 Karma: 1959 Faux raccord avec le logo qui disparait et le cut est trop perceptible au moment du chiffonage.



Je pinaille, je pinaille, mais j'ai pas trouvé ça ouf niveau rigolage.

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:40