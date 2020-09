Options du sujet Imprimer le sujet

Déraillement d'un train de 60 wagons

Déraillement d'un train de 60 wagons à Hope au Canada





Massive Train Derailment Near Hope, BC || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:07

FMJ65 Re: Déraillement d'un train de 60 wagons

Vois tout ce blé gâché !!! pa pa pa, ce carnage !

Vois tout ce blé gâché !!! pa pa pa, ce carnage !Vois tout ce blé gâché !!!

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:45