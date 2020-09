De l'organisation chez les rongeurs

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 279 Karma: 422





Anecdote au bureau : le Golden retriever de ma patronne a croqué une souris et deux semaines plus tard, en rangeant un dossier, on tombe sur les réserves qu'elle avait faites. Elle nous avait dévalisé le sucre pour le café et les amandes et Curly pour l'apéro !Et le plus drôle, c'est le rangement : les Curly bien séparés des amandes + sucres.

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:33