Avaruus Il a qu'avait pas me taper avec une bouteille 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7455 Karma: 6352



Un enfant tape sur la tête d'un autre enfant avec une bouteille en plastique. L'autre enfant lui renvoie la pareille avec un bidon.

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:58