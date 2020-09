Des morses sifflent durant un concert au zoo de Point Defiance

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6509 Karma: 3605



Whistling with Walruses



Edit: pour ceux intéressés, ce que Ponnekanti dit de cette expérience (en anglais) : Un concert privé pour les morses.Rosemary Ponnekanti, travaillant dans le service marketing du zoo et joueuse de double basse, donne un concert privé au deux morses et ceux ci répondent en sifflant. Rosemary change sa musique pour répondre aux morses qui semblent beaucoup apprécier le concert. Les morses peuvent produire toute une gamme de sons qui s'entendent à des kilomètres. Le zoo leur passe parfois de la musique classique ou des vidéos mais c'est la première fois qu'ils ont eu droit à une bassiste rien que pour eux.Whistling with WalrusesEdit: pour ceux intéressés, ce que Ponnekanti dit de cette expérience (en anglais) : https://www.pdza.org/making-walrus-music/

