Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 Cyber-Harcèlement vs Réalité 2 #1

Je m'installe Inscrit: 06/08 02:22:24 Post(s): 170 Karma: 143



2 spots géniaux qui dénoncent le cyber-harcèlement.

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:52

thazhok Re: Cyber-Harcèlement vs Réalité 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 3122 Karma: 2266 moralité : Evitez les réseaux sociaux ^^

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:45

LeCromwell Re: Cyber-Harcèlement vs Réalité 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4335 Karma: 4532 Pfffffffffffffffff

Expérience sociale

Personne réagit

Bouhouhou

Ppppppppppf

Contribution le : Aujourd'hui 13:43:47