Jinroh Miel pops zuzuzu challenge. #1

Je masterise ! J ai cette chanson en tete maintenant...il est pas question que je sois le seul.

TIK TOK "MIEL POPS ZU ZU ZUM ZU ZU ZU"..... CHALLENGE



TIK TOK "MIEL POPS ZU ZU ZUM ZU ZU ZU"..... CHALLENGE

gazeleau Re: Miel pops zuzuzu challenge. #2

Je masterise ! @Jinroh Tu resteras seul avec cette musique dans la tête! et à te poser la question du coup.

... et mettre une nana en débardeur en vignette n'y changera rien



... et mettre une nana en débardeur en vignette n'y changera rien

Avaruus Re: Miel pops zuzuzu challenge. #5

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7471 Karma: 6410 Jinroh

Ton âme est noire, noire comme la vipère, comme le petit phacochère. Tu es un agent du malin et tu es venu sur terre pour corrompre nos vies. Va de retro, satanas !













Jinroh Re: Miel pops zuzuzu challenge. #6

Je masterise !

@Guillotine a écrit:

J'ai tenu 4 secondes.

@Guillotine a écrit:
J'ai tenu 4 secondes.

Citation :Persévère...maintenant essaye 20 secondes...ensuite si t as des enfants fait leurs ecouter...avec un peu de bonne volonté tu peux y arriver...allez c est partit!!! Mims pops zumzumzum amyamyam

