[VIDEO] - L'école du metal - UCLA #666

Henri Death.



Si il fait plus de 30 degrés, on enlève un de nos pulls.



Des Gogirafes.



On a arrêté l'atelier jardinage, on ne faisait pas le poids avec l'école de reggae à côté.



