Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu n'as pas eu ton paquet 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3322 Karma: 8251

Vous navigateur est trop vieux

Source Le sud-coréen Hwang Mo n'est pas content qu'un paquet ne soit pas arrivé et le fait savoir :

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:07

gazeleau Re: Quand tu n'as pas eu ton paquet 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2409 Karma: 1975 Il y en aura plus d'un qui ne recevra pas son colis du coup.





Et sinon, ils n'ont pas de pneus hiver en Corée ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:55