Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Ça te fout le Seum ! 3 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12922 Karma: 6631

Ça te fout le Seum !



Je viens de tomber sur cette petite pépite qui vient de sortir !

Ça te fout le Seum par Full Foon et Peyn D'Huit.

...



Leur rôle : dénoncer.

Leur but : la liberté interstellaire.

Leur devise : Remue tes cheveux.



Ça te fout le Seum !Je viens de tomber sur cette petite pépite qui vient de sortir !Ça te fout le Seum par Full Foon et Peyn D'Huit....Leur rôle : dénoncer.Leur but : la liberté interstellaire.Leur devise : Remue tes cheveux.

Contribution le : Aujourd'hui 20:57:15

Avaruus Re: Ça te fout le Seum ! 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7483 Karma: 6419 Du grand n'importe quoi.^^





(Bon après, y a d'autres artistes qui ont fait le même type de truc mais avec une meilleure qualité globale, par ex Oldelaf.)





Un passage que je n'ai pas aimé par contre : "Quand tu discutes psychologie avec un policier, ça te fout le seum." Mouais...

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:17