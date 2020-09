Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7502 Karma: 6429





Petite compilation de caméraman sur des tournages, dans des moments sportifs. Plus je regarde des vidéos de ce genre, plus je me dis que ces gens devraient être bien plus adulés que les acteurs.^^

Contribution le : Aujourd'hui 20:26:30