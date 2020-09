Anime japonais VS réalité

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7502 Karma: 6429

@Wiliwilliam

Bien vu, je n'avais même pas tilté que ça venait du même. L'anime dont les images sont tirées s'intitule Your Name (titre original Kimi no na wa), il a été réalisé par Makoto Shinkai et est tiré du roman éponyme du même auteur.

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:11