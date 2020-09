Un pneu sans air et à mémoire de forme développé par la Nasa

Options du sujet Imprimer le sujet

NASA Glenn's Shape Memory Alloy Tire Life Test



La vidéo date de 2017, je n'ai rien trouvé sur Koréus en cherchant, donc je la mets.



Le centre de recherches Glenn de la Nasa développe un pneu composé d'un alliage à mémoire de forme dont le but est d'être très résistant à la déformation.





Page officielle



