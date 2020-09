Options du sujet Imprimer le sujet

Un dessin d'une précision impressionnante au stylo bille, réalisé en 140h par Louis Gibiard (



Allez voir ses autres réalisations, c'est d'une qualité remarquable. Un dessin d'une précision impressionnante au stylo bille, réalisé en 140h par Louis Gibiard ( _vladinsk sur Instagram).Allez voir ses autres réalisations, c'est d'une qualité remarquable.

