La folle épopée du patrimoine technique

Je m'installe Inscrit: 11/04/2017 13:40 Post(s): 167 Karma: 105





Début juillet, on m'a offert l'occasion de partir une semaine à Annecy dans le but de tourner une vidéo évoquant la notion de "patrimoine technique".



Ne sachant pas trop moi-même ce que c'était au départ, j'ai donc effectué un maximum de recherche sur le sujet et j'ai décidé de tester l'aventure !



Du coup, étant un adepte de Koreus, je me permets de vous partager la vidéo ici ! Ca pourrait intéresser quelques curieux de passage !







(Et, même si j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de tourisme, Annecy c'est plutôt chouette ! Je vous le conseille)



A bientôt ! Salut les Koreusiens !Début juillet, on m'a offert l'occasion de partir une semaine à Annecy dans le but de tourner une vidéo évoquant la notion de "patrimoine technique".Ne sachant pas trop moi-même ce que c'était au départ, j'ai donc effectué un maximum de recherche sur le sujet et j'ai décidé de tester l'aventure !Du coup, étant un adepte de Koreus, je me permets de vous partager la vidéo ici ! Ca pourrait intéresser quelques curieux de passage !(Et, même si j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de tourisme, Annecy c'est plutôt chouette ! Je vous le conseille)A bientôt !

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:44