Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Chasse à courre dans Compiègne 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 900 Karma: 903





Plus d'infos



AVA Compiègne - CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourrejusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger. Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous ! AVA Compiègne - CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourrejusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger. Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous !

Contribution le : Aujourd'hui 18:35:39