Un puma monte la garde

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42480 Karma: 18189 Un puma est allongé derrière le petit portail d'une propriété privée à Pacifica, en Californie.





Mountain Lion in Pacifica CA 9/19/20 7:14 pm

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18676 Karma: 5198 On dirait mes parents quand ils filment... Ils comprennent pas que quand ils commencent à filmer en vertical faut pas changer le smartphone de sens pendant la vidéo

