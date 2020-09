Une femme sur une pile de chaises

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42485 Karma: 18198 Une femme grimpe sur une pile de chaises.



Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 284 Karma: 429 Encore une vidéo éducative : ce qu'il ne faut pas faire.

Depuis toutes ces années, combien d'accidents évités grâce aux vidéos de Koreus ?

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9905 Karma: 2973 Elle est forte : passer de la station verticale normale à la position inverse en 1/10 de seconde, les pieds qui te disent bonjour, c'est pas donné à tout le monde ...

