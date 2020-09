Options du sujet Imprimer le sujet

L'eau du robinet prend feu à Trois-Rivières, Quebec

Tap Water Bursts Into Flames || ViralHog





Tap Water Bursts Into Flames || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:58:22

Turbigo Re: L'eau du robinet prend feu

Trois-Rivières c'est la capitale de la bière au Quebec.



Il doit y avoir des canalisations poreuses entre un aqueduc et un "bièroduc" Trois-Rivières c'est la capitale de la bière au Quebec.Il doit y avoir des canalisations poreuses entre un aqueduc et un "bièroduc"

Contribution le : Aujourd'hui 08:22:09