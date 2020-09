Triathlète Fairplay

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67464 Karma: 29657









GoodNewsCorrespondent - When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.” Pendant le triathlon de Santander, James Teagle se trompe de direction juste avant la ligne d'arrivée, Diego Méntriga qui était derrière la laisser reprendre sa place pour qu'il puisse finir 3e "Il était devant moi toute la course, il le mérite" a t-il déclaréGoodNewsCorrespondent - When Spanish triathlete Diego Méntriga noticed that British triathlete James Teagle went the wrong way before finish line of Santander Triathlon,Mentriga waited for him so he could take what he says is his deserved 3rd place.“He was in front of me the whole time.He deserved it.”

Contribution le : Aujourd'hui 09:28:23