Skwatek Grizzly vs Wapiti

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42488 Karma: 18203 Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yellowstone.





Grizzly Kills Bull Elk In the Yellowstone River, Hayden Valley, Sept.18 ,2020

Aujourd'hui 10:54:50

gazeleau Re: Grizzly vs Wapiti

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2415 Karma: 1981 Il va faire quoi de toute cette viande ? Il va en avoir pour le mois.

Aujourd'hui 11:13:50

Skwatek Re: Grizzly vs Wapiti

@gazeleau : Le gros dodo approche, il faut faire des réserves de graisse !

Aujourd'hui 11:19:16