Jinroh Erreur de conception d un batiment a Rennes!! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3909 Karma: 5930 A cause du bardage, des que le vent souffle, les bardages sifflent.



A Rennes, cette tour est devenue infernale

-Flo- Re: Erreur de conception d un batiment a Rennes!! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11601 Karma: 4188 Jinroh Et donc, tu cherches les coordonnées de l'architecte pour lui dire deux mots ?



