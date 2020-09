Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Homme vs Chien 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42490 Karma: 18206



Vous navigateur est trop vieux Un homme grimpe au sommet d'un grand portail métallique pour échapper à l'attaque d'un chien, mais il se retrouve dans une situation délicate.

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:05

gazeleau Re: Homme vs Chien 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2426 Karma: 1982 Skwatek DJP



tu vas t'en remettre ? tu vas t'en remettre ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:14