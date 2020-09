Options du sujet Imprimer le sujet

NPNLA Quand un commentateur sportif aime son métier et son club 1 #1

Je suis accro Inscrit: 16/06/2005 20:27 Post(s): 1202 Karma: 1214 Un petit best-of du commentateur du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), Phillipe Sers



Attention aux oreilles







Les TOPS buts de Philippe Sers !

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:13