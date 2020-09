Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 204 Karma: 59

Je crois que tout est dans le titre... Et le reste dans la vidéo!





Cartonnade n°26



Si je peux avoir un petit retour, des critiques constructives sur le montage et la zik (c'est une compo), c'est cool!

On nous a dit que nos montages étaient trop long... Des avis?

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:34