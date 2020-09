Options du sujet Imprimer le sujet

toroles Il voulait juste faire caca 1 #1

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 221 Karma: 286

je voulais juste faire caca

Contribution le : Hier 23:22:11

Hebus25 Re: Il voulait juste faire caca 0 #2

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1162 Karma: 1482 @toroles DJP et en article, ça doit valoir double peine.

Contribution le : Hier 23:30:05

toroles Re: Il voulait juste faire caca 0 #3

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 221 Karma: 286 @Hebus25 oui monsieur Kemper, venez vous occuper de moi

Contribution le : Hier 23:32:05