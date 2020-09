Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67478 Karma: 29672 Un chien brossé fait du cinéma





Dramatic Dog Makes Crazy Noise While Being Combed || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:34

Setzer Re: Un chien fait du cinéma 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 22/11/2012 22:01 Post(s): 57 @Koreus Du cinéma ? J'aime pas les petits chiens en général, mais là sauf erreur de ma part, cette brosse s'appelle une carde, avec des picots métalliques recourbés pour démêler les poils des chiens à poils longs. Pour lui çà ne sert à rien à part lui racler une peau qui est très sensible et lui faire un mal ... de chien. Désolé je sors ^^. En tout cas pas très divertissant comme spectacle.

Contribution le : Aujourd'hui 09:05:22