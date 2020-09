Flying kiss manège

Options du sujet Imprimer le sujet

Le nouveau manège extrême made in China !

Le plus haut carrousel tournant au monde. Pas de sièges, pas de ceintures de sécurité, pas de harnais, pendant toute la durée du trajet, bref à ne pas conseiller aux esprits suicidaires.







Dans le mythe, ils parlent d'une partie de ping-pong?

