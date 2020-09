Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Rave party à l'Ehpad 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4345 Karma: 4546

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:57

miouteam Re: Rave party à l'Ehpad 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 18/01/2008 12:45 Post(s): 5642 XD du frenchcore pour les ptits vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:44:00

Skwatek Re: Rave party à l'Ehpad 2 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42492 Karma: 18212 Il ne faudra pas ensuite s'étonner s'ils font le mur en pleine nuit pour rejoindre les jeunes dans les champs ! En cette période de Covid, ce n'est pas sérieux du tout !

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:28

TheLord Re: Rave party à l'Ehpad 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3929 Karma: 2519

@LeFreund a écrit:

J'appelle ça plutôt une "Rêve" Party...





Plutôt une crève party Citation :Plutôt une

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:49