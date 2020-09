Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit Comment il s'appelle ce con ? 6 #1

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 797 Karma: 516 Je ne mets pas de description pour vous laisser apprécier :





Contribution le : Aujourd'hui 21:45:00

Grobreaker Re: Comment il s'appelle ce con ? 1 #2

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 364 Karma: 231 C'est marrant mais quand on laisse pas les grosses boîtes de pub française s'occuper de ça, bah le résultat est beaucoup plus sympa (j'entend par la percutant, sans pour autant choquer ni être culcul, mise en scène simple mais efficace).

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:42

jopopmk Re: Comment il s'appelle ce con ? 0 #3

Je m'installe Inscrit: 26/11/2013 20:17 Post(s): 246 Karma: 437 Anecdote, certaines études tendent à prouver que le café aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer.

Contribution le : Aujourd'hui 22:20:31