La métamatière et la fonction croire

Les humains se différencient des autres espèces par leur fonction croire. Croire est liée à l'intelligence. Les animaux et les végétaux ne croient pas. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils ont seulement l'instinct pour vivre. Cette énergie suffit largement pour vivre dans la nature de matière. L'intelligence n'est pas nécessaire.







Les humains naissent croyants. C'est innée chez eux. Depuis toujours et pour toujours ils sont programmés pour faire fonctionner la symbiose entre les univers matériel et métamatériel. C'est la seule et unique liaison entre les deux mondes. Grâce à leur fonction croire les humains transfèrent l'instinct matériel en direction du Métamatériel qui en a fondamentalement besoin et récupèrent l'intelligence métamatérielle pour la diffuser dans le Matériel qui en a aussi fondamentalement besoin.







La super symbiose des univers se réalise par un transfert d'instinct et d'intelligence. Les humains coté Matériel et les esprits coté Métamatériel mènent à bien ce mouvement d'énergie.







En croyant les humains maintiennent séparer leurs instincts de leur intelligence car lorsque ces deux énergies se mélangent elles provoquent des comportements anarchiques qui nuisent et détruisent la nature de matière. L'intelligence humaine exacerbe les instincts humains et les instincts humains exacerbent l'intelligence humaine. Plus aucune limite dans l'anarchie des comportements humains.







Une vie matérielle est composée de deux éléments intimement liés : un corps de matière et une énergie qui anime ce corps : l'instinct. C'est le cas des animaux et les végétaux. Pour l'espèce humaine c'est différent. Elle a une deuxième énergie : l'intelligence laquelle se manifeste par la fonction croire. Seuls les humains croient. Ils sont instinctifs et intelligents. Les autres espèces ne croient pas. Ils n'ont que l'instinct pour vivre.







Lorsque les humains activent leur fonction croire ils entrent en communication avec une nature de métamatière hautement intelligente laquelle, en retour, va fortifier leur intelligence. De l'intelligence humaine fortifiée engendre des comportements humains responsables qui se répandent dans l'environnement matériel et le rendent harmonieux.







Les humains n'ont pas d'autres choix que de croire. Ils sont présents dans l'univers de matière pour diffuser de l'intelligence saine récupérée dans le Métamatériel. Sans cette communication, ils n'ont pas lieu d'être parce qu'ils deviennent hautement nuisibles pour la nature de matière. Lorsque cela se produit, le Métamatériel déclenche sur eux une apocalypse salvatrice.

