La police tire sur un enfant autiste

13-year-old boy with autism is shot by Salt Lake City police





#WhiteLiveMatter



La source :



Lorsque les policiers arrivent sur place, la situation est complexe. Ils disent craindre une fusillade et devoir agir comme si l'adolescent était armé. Mais les images montrent un garçon les mains nues, alors que le rapport d'intervention ne mentionnera aucune arme. Pourtant, alors que l'ado part en courant, sans répondre aux injonctions des agents de police, environ 11 coups de feu sont tirés. Le garçon de 13 ans est au sol. Il a survécu, mais des os sont cassés et des organes perforés.

