[clip] AaRON - Odyssée

AaRON a dévoilé, vendredi 18 septembre, son quatrième album baptisé Anatomy of Light. Un retour en force après cinq ans de silence pour Simon Buret et Olivier Coursier, dont le dernier disque, We Cut the Night, est sorti en 2015.



Je vous invite à écouter les autres titres si vous appréciez le style du duo français.



Ci-dessous un autre titre:





