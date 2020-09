Options du sujet Imprimer le sujet

Daybatsu Pas facile d'être moniteur d'auto école 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/09/2010 13:02 Post(s): 1529 Karma: 175 Une compilation des interventions des moniteurs pendant l'examen blanc du permis de conduite, c'est pas un métier facile apparement.



CATASTROPHES AU PERMIS DE CONDUIRE (COMPILATION)



(Petite mention pour le coup de tête dans la vitre à 52s ^^)

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:31

espalemit Re: Pas facile d'être moniteur d'auto école 0 #2

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 798 Karma: 524 Attends mais le mec a le droit de filmer des candidats comme ça ? Je doute qu'ils aient donné leur autorisation.



Bon ok c'est drôle mais pour certaines situations c'est malaisant quand même.

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:40

Cedub Re: Pas facile d'être moniteur d'auto école 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1124 Karma: 1029 A 1:03 : "Nous prendrons à Droite" (en montrant la gauche..)

A 1:05 : "Je vous ai demandé d'aller où??"



Si il fait des pièges en plus..!!



(je sais, c'était pas le même élève..)

Contribution le : Aujourd'hui 20:42:08

Daybatsu Re: Pas facile d'être moniteur d'auto école 0 #4

Je suis accro Inscrit: 01/09/2010 13:02 Post(s): 1529 Karma: 175

@espalemit a écrit:

Attends mais le mec a le droit de filmer des candidats comme ça ? Je doute qu'ils aient donné leur autorisation.



Bon ok c'est drôle mais pour certaines situations c'est malaisant quand même.



Le gars à une chaine ou il met toutes les vidéos de ses leçons donc ouais j'imagine qu'il a l'autorisation, la c'est un autre gars qui a repris ces vidéos pour en faire un best of

La chaine du monit : Citation :Le gars à une chaine ou il met toutes les vidéos de ses leçons donc ouais j'imagine qu'il a l'autorisation, la c'est un autre gars qui a repris ces vidéos pour en faire un best ofLa chaine du monit : https://www.youtube.com/channel/UClPMGsxje6Q4ZKd_Wq00xlA/featured

Contribution le : Aujourd'hui 21:00:52